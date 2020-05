L'Union Cycliste Internationale (UCI) a suspendu provisoirement, et ce jusqu'à la fin de la procédure de jugement, le coureur mexicain Luis Ricardo Villalobos Hernandez. Actuellement sous contrat au sein de l'équipe EF Pro Cycling, il a été testé positif lors d'un contrôle hors compétition le 25 avril 2019, alors qu'il était encore actif dans la formation continentale Aevolo."L'UCI annonce que le coureur mexicain Luis Villalobos a été notifié d'un résultat d'analyse anormal (RAA) pour présence de GHRP-6 (hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques) dans un échantillon collecté par l'Organisation Nationale Antidopage mexicaine", a écrit l'instance internationale dans un communiqué paru lundi soir. Le coureur a le droit de demander et d'assister à l'ouverture et à l'analyse de l'échantillon B. Luis Villalobos, 21 ans et double champion mexicain du contre-la-montre (2018 et 2019), est arrivé chez EF Pro Cycling le 1er août 2019. (Belga)