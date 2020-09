Dries Mertens a parfaitement commencé la saison en Italie: le Diable Rouge a ouvert le score lors de la victoire de Naples 0-2 à Parme, dimanche, lors de la première journée de la Serie A.Mertens a débloqué la situation à la 63e minute, d'une frappe placée de l'entrée du rectangle. Meilleur buteur de l'histoire du club, 'Ciro' Mertens signe son 126e but sous le maillot napolitain, son 94e en Serie A. Il a cédé sa place à Petagna à une minute du terme. Insigne a doublé la mise à la 77e minute. Du côté napolitain, l'ancien joueur de Charleroi Victor Osimhen a fait son apparition à l'heure de jeu. L'attaquant nigérian, recrue la plus chère de l'histoire du club, a servi quelques bons ballons à ses équipiers, notamment à Insigne dont le tir a été repoussé par le poteau (68e). - ETATS-UNIS - Le Toronto FC a été accroché 2-2 sur la pelouse de DC United, samedi, dans le championnat nord-américain. Laurent Ciman est monté à la 82e pour Toronto, où l'ancien joueur de Genk Alejandro Pozuelo (17e) et Akinola (60e) ont marqué. Kamara (5e) et Yow (88e) ont inscrit les buts de DC United. Toronto est troisième de la Conférence Est avec 22 points en 12 matchs, DC United 13e (11 points). (Belga)