Vendredi, la journée sera à nouveau ensoleillée, indique l'Institut royal de météorologie. Quelques cirrus pourraient toutefois parsemer le ciel l'après-midi ou l'un ou l'autre cumulus en Ardenne et dans l'est du pays. Les maxima se situeront entre 18°C à la Côte ainsi qu'en Hautes Fagnes, et 23°C ou 24°C dans le centre du pays. Le vent deviendra généralement modéré de secteur nord-est dans l'intérieur, et parfois assez fort de nord-nord-est à la mer.Vendredi soir et dans la nuit, le ciel sera serein et les températures redescendront vers des valeurs locales de 4°C en Ardenne à 11°C en plaine, sous un vent faible à modéré de nord-est, tournant à l'est. Durant le week-end, le soleil sera toujours bien présent à quelques nuages près, tandis que les maxima iront jusqu'à 25°C samedi et 23°C dimanche. En début de semaine prochaine, le temps ensoleillé persistera avec des températures en hausse progressive. (Belga)