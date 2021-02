Quelques éclaircies se développeront mercredi après-midi, mais il y aura aussi de nombreux passages nuageux accompagnés d'averses voire même d'un coup de tonnerre, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest soufflera lui assez fort, des rafales pouvant atteindre 80 km/h sur le centre et l'est du pays.La perturbation s'évacuera progressivement vers l'est, dans la soirée et en cours de nuit. A l'arrière du pays, de larges éclaircies devraient se développer et le temps deviendra sec. En Ardenne, des nuages bas pourront se former et réduire très localement la visibilité. Du côté des températures, les minima évolueront entre 2 degrés en haute Ardenne et 5 degrés sur le centre. Le vent sera encore soutenu sur les régions de l'est avant de baisser en intensité. Jeudi, la journée débutera sous de larges éclaircies. Ensuite quelques faibles pluies ou un peu de bruine arroseront les régions proches de la France dans l'après-midi. Les maxima flirteront avec les 10 degrés. Vendredi, le ciel sera encore nuageux et gorgé de pluie. (Belga)