Du vent et un ciel très nuageux avec parfois de faibles précipitations dimanche après-midi

Le vent sera assez soutenu dimanche après-midi. Le ciel sera très nuageux avec parfois de faibles précipitations. Mais le temps deviendra plus sec depuis la Côte avec des éclaircies dans le courant de la journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 19 et 23 degrés.Lundi, en matinée, les nuages domineront le ciel dans le sud du sillon Sambre et Meuse, tandis que les autres régions bénéficieront temporairement d'éclaircies. Ensuite, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante avec quelques averses éparses. Il fera plus frais avec des maxima de 15 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 19 degrés en région de plaine. Le vent sera modéré d'ouest, le long du littoral encore parfois assez fort. Il s'orientera ensuite au nord-ouest. Mardi, la journée débutera avec de larges éclaircies sur l'ensemble du pays. Ensuite, le temps deviendra plus nuageux. Le risque d'une averse localisée ne sera pas exclue, principalement sur le nord du pays. Au littoral, il fera plus ensoleillé. Les maxima se situeront entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et 19 ou 20 degrés en Flandre. Le vent sera d'abord faible de secteur ouest à sud-ouest, s'orientant ensuite à l'ouest-nord-ouest et devenant modéré. Une perturbation devrait traverser le pays durant le courant de la semaine prochaine. (Belga)

