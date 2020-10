Le temps sera variable dimanche après-midi, hésitant entre éclaircies (sauf sur l'ouest) et quelques averses locales, voire un petit coup de tonnerre, indique l'Institut royal météorologique. Le vent soufflera modérément ou assez fort, avec des rafales qui approcheront par endroits les 70 km/h. Le mercure ne dépassera pas les 15°C.Ce soir et cette nuit, le ciel se couvrira à nouveau et une zone de pluie envahira le pays depuis le littoral. En fin de nuit, une averse orageuse sera également possible à la Côte. Les minima oscilleront entre 5°C et 11°C. Lundi, la pluie s'alanguira sur le centre et l'est du pays, donnant le coup de départ à une semaine qui zigzaguera entre les gouttes. (Belga)