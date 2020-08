Ecolo est prêt à prendre ses responsabilités dans un gouvernement fédéral, ont fait comprendre samedi les coprésidents Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane, dans un "Facebook Live" organisé avec les militants Verts. Mais ils entendent apporter du changement dans le pays en vue d'une transition écologique et d'une démocratie plus ouverte, ont-ils averti.Face aux changements qu'impliquent les réponses au dérèglement climatique et à la crise du coronavirus, les écologistes veulent être du côté de "l'action" plutôt que de la "soumission", ont martelé les coprésidents. "Aujourd'hui, l'enjeu est moins de trouver des solutions. Elles existent et nous les connaissons. L'enjeu est d'agir pour les concrétiser", a déclaré M. Nollet. "Aujourd'hui, l'enjeu est de prendre nos responsabilités, de décider et de construire ensemble le monde d'après." "Nous, écologistes, mettons toute notre énergie à ce qu'un gouvernement fédéral voie le jour", a assuré Mme Maouane, tout en faisant preuve de prudence: "la route est encore longue et un échec n'est pas impossible". Les deux dirigeants écologistes n'ont pas mentionné de futurs partenaires de coalition, ni même évoqué la mission en cours du président de l'Open Vld, Egbert Lachaert. "Nous sommes conscients que des compromis devront être trouvés mais toujours au bénéfice des citoyens", a expliqué M. Nollet. "N'ayons pas peur du changement", a-t-il ajouté. "Aujourd'hui, notre pays est bloqué et n'arrive plus à protéger comme il le faut les citoyens." Les coprésidents ont rappelé les priorités des Verts: plus d'écologie, de social et de démocratie, et un redéploiement de l'économie. (Belga)