Eddie Van Halen, fondateur du groupe de hard rock du même nom, est décédé

Eddie Van Halen, guitariste et fondateur du légendaire groupe de hard rock des années 1980 Van Halen, est mort mardi après "un long combat" contre le cancer à l'âge de 65 ans, a annoncé son fils Wolf."Mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu son long et difficile combat contre le cancer ce matin", écrit Wolf Van Halen sur Twitter. Figure du hard rock des années 1980, rendu populaire par son tube "Jump" vendu à des millions d'exemplaires dans le monde, le groupe Van Halen avait été fondé à Pasadena, près de Los Angeles par Eddie et son frère aîné Alex (batterie), avec le chanteur David Lee Roth. Eddie Van Halen était né à Amsterdam, aux Pays-Bas mais avait grandi à Pasadena. Il était considéré comme un guitariste virtuose et s'était notamment illustré par un solo de guitare mythique sur le "Beat It" de Michael Jackson, en 1983. "Il était le meilleur père dont on pouvait rêver. Chaque moment que j'ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau", a ajouté Wolfgang "Wolf" Van Halen, qui avait remplacé le bassiste original du groupe (Michael Anthony) en 2007 lorsque David Lee Roth avait retrouvé Van Halen pour une tournée, après une séparation de plus de vingt ans. Après le départ de David Lee Roth, Van Halen avait continué à sortir des albums et à se produire avec les chanteurs Sammy Hagar puis Gary Cherone, mais sans jamais retrouver la popularité de la première période. (Belga)

