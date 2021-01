Publiée samedi une déclaration en soutien au quotidien sportif français L'Equipe, en grève depuis plus d'une semaine contre l'application d'un plan social décidé par sa direction, a reçu l'appui dimanche de 315 signataires, sportifs et sportives pour 180 la veille. L'Equipe n'est plus apparu en kiosque depuis le 8 janvier.De très nombreux champions français, mais aussi internationaux et de tous horizons ont signé cette lettre pour manifester leur attachement au plus important média sportif français. Eddy Merckx et Philippe Gilbert figurent notamment parmi les signataires tout comme Nicolas Batum, Romain Bardet, Corinne Diacre, Guy Forget, Alain Prost, Michel Platini, Yannick Noah, Tony Parker, Teddy Riner, Jean Galfione, Florent Manaudou, Marie-José Pérec, Raphaël Ibanez, Thibaut Pinot, Arsène Wenger, Jean Le Cam, Sébastien Ogier, André Villas Boas, Andreï Tchmil ou Greg Lemond. "Depuis des années maintenant, on se côtoie, on discute au bord des terrains, des routes, des piscines, des gymnases, des pistes. Des années à échanger, à s'écharper parfois. En accompagnant mes premiers pas, mes victoires, mes médailles, tu as été le lien avec mes supporters, des millions de passionnés de sport. Tu n'as pas occulté mes défaites, mes doutes non plus. Je me suis confié à toi, c'était parfois tendu mais on s'est toujours réconciliés. Nous n'avons jamais rompu ce lien. Sauf ces derniers jours où, absent des kiosques, des portables, des tablettes, tu nous laisses démunis. Reviens vite, fais nous vivre de nouveau le sport, tous les sports, et continue de nous raconter, de me raconter". Chaque jour, de nombreux journalistes à l'Equipe publie leur communiqué. "La grande majorité des journalistes de l'Equipe a choisi de faire grève pour le (x)e jour d'affilée et de renoncer à sa mission, vous informer. Un plan social nous contraint à défendre nos emplois, nos conditions de travail et l'idée que nous avons de L'Equipe et de nos titres". (Belga)