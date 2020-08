Eden Hazard et Thibaut Courtois ont été repris par Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions vendredi à Manchester City. Suspendu, Sergio Ramos est également du voyage en Angleterre.Opéré en mars à la cheville, Hazard a effectué un timide retour avec le Real Madrid lors de la reprise de la Liga où le club madrilène a décroché son 34e titre de champion d'Espagne. Gêné par sa cheville après le match contre l'Espanyol, le capitaine des Diables Rouges avait manqué les matches face à Bilbao et Getafe. Contre Alavés, il n'avait joué que huit minutes avant d'être laissé sur le banc contre Grenade. Lors du dernier match à Leganes, il avait également été laissé au repos. "C'était une saison assez bizarre", avait déclaré Hazard. "Collectivement, cela s'est très bien passé mais nous pouvons encore faire mieux en éliminant Manchester City même si ce sera très difficile. Le prochain trophée que nous devons gagner, c'est la Ligue des Champions." Vendredi, le Real Madrid devra refaire son retard après sa défaite 1-2 au match aller. Les Madrilènes devront faire sans Gareth Bale et James Rodriguez qui ne font pas partie des 23 joueurs repris par Zidane. (Belga)