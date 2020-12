"Il va bien, il est presque totalement remis", a rassuré Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid samedi au sujet d'Eden Hazard, blessé à la cuisse droite depuis le 28 novembre et qui a repris l'entraînement avec le reste de l'équipe depuis jeudi."On espère qu'il sera de retour très bientôt. Il va bien, il est presque totalement remis. Pour jouer, il lui manque encore un peu de temps. Mais il va bien, il s'entraîne régulièrement avec nous. Il lui manque peu de chose pour pouvoir figurer dans l'équipe et jouer", a expliqué Zidane samedi en conférence de presse, avant le déplacement des Madrilènes à Eibar dimanche (21h00). À cause de blessures à répétition et d'un test positif au coronavirus début novembre, le capitaine des Diables Rouges n'a joué que six matches cette saison pour les Madrilènes. La saison dernière, il avait déjà manqué une majeure partie de sa première saison avec la 'Maison Blanche'. "Je ne changerai rien (sur la gestion d'Hazard). L'important, c'est qu'il soit bien, remis. Ça lui est tombé dessus cette année, l'an dernier aussi un peu. Ces moments sont difficiles à vivre, je n'aime pas ça. Mais avant ces blessures au Real, il ne lui était jamais arrivé quoi que ce soit, il jouait très régulièrement", a affirmé Zidane. "Maintenant, il faut accepter cela. Quand il reviendra, on veut que ce soit pour toujours. On a besoin de lui, on le veut avec nous dans l'équipe, mais on ne veut pas faire de bêtises non plus, le faire revenir trop vite et qu'il lui arrive encore autre chose. Donc patience, et tranquillité." (Belga)