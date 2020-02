Egypte: attaque à l'explosif contre un gazoduc dans le Sinai

Des hommes armés et masqués ont fait exploser dimanche un gazoduc dans la péninsule du Sinaï en Egypte, ont indiqué des sources sécuritaires, une attaque qui n'a pas fait de blessés dans cette région en proie à une insurrection.Les assaillants à bord d'un véhicule tout-terrain ont placé des explosifs à environ 80 km à l'ouest d'Al Arish, la capitale provinciale du Sinaï, dans le nord-est de l'Egypte, provoquant une forte déflagration, selon les mêmes sources. L'attaque n'a pas été revendiquée et les autorités égyptiennes ne se sont pas exprimées jusqu'ici. Selon des médias, ce gazoduc pourrait avoir été visé en raison d'un projet récemment inauguré de pompage de gaz naturel du champ offshore israélien Leviathan vers l'Egypte pour sa liquéfaction. En janvier, l'Egypte a commencé à recevoir du gaz naturel d'Israël pour le liquéfier et le réexporter vers l'Europe, dans le cadre d'un accord historique évalué à 13,3 milliards d'euros entre les deux pays. Par le passé, l'Egypte a exporté du gaz vers Israël. Des tronçons de gazoduc acheminant l'or bleu ont été attaqués à de multiples reprises dans le Sinaï en 2011 et 2012. L'Egype lutte depuis des années contre une insurrection dans le nord du Sinaï. Celle-ci s'est intensifiée après l'éviction par l'armée, en 2013, du président islamiste Mohamed Morsi à la suite d'importantes manifestations. En février 2018, l'armée et la police ont lancé une opération nationale contre des militants concentrés dans le nord du Sinaï. (Belga)

