Egypte: un haut dirigeant des Frères musulmans condamné à perpétuité

Le guide suprême par intérim de la confrérie des Frères musulmans, Mahmoud Ezzat, a été condamné jeudi à la perpétuité par la cour pénale du Caire, a indiqué une source judiciaire.Arrêté en août au Caire après sept ans de cavale, Mahmoud Ezzat, a été condamné dans le cadre d'un nouveau procès, notamment pour "incitation au meurtre" et pour avoir "fourni des armes" à des manifestants devant le siège de la confrérie en 2013, a-t-on ajouté de même source. Considérée comme une organisation terroriste en Egypte depuis l'été 2013, la confrérie des Frères musulmans est aujourd'hui quasi anéantie. En 2015, M. Ezzat, aujourd'hui âgé de 76 ans, avait déjà été condamné par contumace à perpétuité mais aussi à mort, pour l'assassinat de militaires et représentants de l'Etat, dont l'ancien procureur général Hicham Barakat. Membre des Frères musulmans depuis les années 1960, M. Ezzat a été emprisonné sous les présidents Nasser, Sadate et Moubarak. (Belga)

