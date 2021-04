Louis Croenen a remporté le 200m papillon à l'Eindhoven Qualification Meet de natation (grand bassin), samedi, aux Pays-Bas.Après avoir battu son record national sur 100m papillon, le portant à 52.00, puis gagné l'épreuve (52.34) vendredi, Croenen a dominé le 200m papillon en 1:56.58 samedi. Il a relégué à plus de 3 secondes le deuxième, l'Allemand Daniel Pinneker (2:00.28). Thijs Van Cleven (2:05.64) a fini cinquième. Alexandre Marcourt (49.76) a terminé sixième du 100m libre, juste devant Sébastien De Meulemeester (49.79) et Thomas Thijs (50.12). Le Néerlandais Stan Pijnenburg (48.63) s'est montré le plus rapide. En séries, Thijs avait porté son record personnel de 49.45 à 49.41, manquant d'un rien le temps de qualification pour l'Euro de Budapest, 49.38, où il est qualifié sur 200m libre. Sur cette distance, Alexis Borisavljevic (51.04) a fini septième et Jesse De Smedt (51.13) huitième de la finale B (places 9 à 16) et Valentin Borisavljevic (51.73) septième de la finale C (places 17 à 24). Troisième du 800m libre vendredi en 8:18.44, Lucas Henveaux a fini quatrième du 400m libre en 3:59.27. En séries, il avait porté son record personnel à 3:58.83. Son précédent chrono de référence était de 3:59.05. L'Allemand Henning Mühlleitner s'est imposé en 3:47.44. Sander Talloen (26.38) s'est classé cinquième du 50m dos messieurs. Il améliore son record personnel, qui était de 26.55. L'Autrichien Bernhard Reitshammer (25.46) s'est imposé. Chez les dames, Jade Smits a frôlé un nouveau record de Belgique sur 50m dos. La nageuse du BRABO, cinquième de la course, a signé un chrono de 28.68, à seulement deux centièmes de la marque de 28.66 qu'elle a établie le 13 février à Anvers. Elise Decaesstecker (29.46) s'est classée huitième. La Néerlandaise Kira Toussaint l'a emporté en 27.10, améliorant déjà le record d'Europe de 27.18 qu'elle avait battu en séries samedi matin. Elle avait alors effacé de 3 centièmes le record de la Britannique Georgia Davies (27.21) datant du 4 août 2018. Roos Vanotterdijk (56.77), Lana Ravelingien (56.87), Lotte Goris (56.88) et Kimberly Buys (56.93) se sont classées respectivement deuxième, troisième, quatrième et cinquième de la finale C (places 17 à 24) du 100m libre. Laura Wauters (2:20.74) a terminé quatrième du 200m papillon, remporté par l'Allemande Kathrin Demler (2:10.25). Ante Van Dooren (1:13.39) a pris la cinquième place de la finale B du 100m brasse. L'Eindhoven Qualification Meet constitue, avec le meeting de Stockholm qui se dispute dans le même temps, la dernière occasion de se qualifier pour l'Euro de Budapest (du 17 au 23 mai). Actuellement, onze nageurs belges ont déjà réussi au moins un temps limite, en tenant compte du forfait de Fanny Lecluyse (blessée au genou) : Kimberly Buys (50m et 100m papillon), Joséphine Dumont (200m brasse), Valentine Dumont (100m, 200m, 400m et 1.500m libre), Lotte Goris (400m libre), Roos Vanotterdijk (50m et 100m papillon) et Fleur Vermeiren (50m brasse) chez les dames; Jasper Aerents (100m libre), Sébastien De Meulemeester (100m et 200m libre), Alexandre Marcourt (200m libre) , Thomas Thijs (200m libre) et Louis Croenen (100m papillon, 200m papillon, 200m libre) chez les messieurs. (Belga)