Si davantage de personnes pouvaient être testées pour le coronavirus, les patients contaminés seraient peut être plus enclins à fournir les noms des personnes avec qui ils ont été en contact, estime le virologue Emmanuel André mardi dans De Morgen et De Standaard. Il plaide pour un élargissement des critères de test.M. André dresse le constat que peu de renseignements sont fournis par les personnes contaminées car elles se sentent coupables d'avoir eu trop de contacts ou encore parce qu'elles ne souhaitent pas occasionner le placement de proches en quarantaine. Le virologue demande donc que les critères de test soient élargis, alors qu'en ce moment ceux-ci ne sont entrepris qu'auprès des personnes présentant des symptômes, sauf en milieu hospitalier ou de soins. Pourtant, la capacité actuelle est de 25.000 tests. Or, lundi, seuls 13.860 ont été réalisés en un jour, dont 279 sont revenus positifs. M. André propose de tester aussi les contacts à haut risque, soit les personnes qui ont été plus de 15 minutes en contact avec un individu contaminé à moins de 1,5 mètres ou dans un environnement fermé. De la sorte, les patients sont incités à fournir plus facilement les noms des personnes concernées aux contact tracers, en sachant qu'elles seront testées et non pas placées en quarantaine. Il indique en outre que "le coût économique de quelques tests est inférieur à un jour de quarantaine."