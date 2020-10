Le maire sortant social-démocrate Michael Ludwig est arrivé en tête des élections municipales à Vienne dimanche alors que l'extrême droite emportée par un scandale s'est effondrée, selon les premiers résultats de l'institut de sondages SORA.Le parti SPÖ a remporté 41,7% des suffrages (+2,1 points) et pourra choisir de former une coalition avec les conservateurs arrivés seconds avec 18,7% (+9,4 points), de reconduire leur coalition avec les Verts, troisièmes avec 14,6% (+2,7 points), ou encore avec les Libéraux à 8,1% (+1,9 points). Ils ont exclu de tendre la main à l'extrême droite, divisée et sanctionnée après la publication en 2019 d'une caméra cachée montrant son leader négocier des financements occultes avec une femme se faisant passer pour un oligarque russe. Le parti autrichien de la Liberté (FPÖ, extrême droite) a perdu 23,3 points et s'écroule avec 7,5% des voix, tandis que son ancien président, l'ex-vice-chancelier Heinz-Christian Strache, qui avait fondé un nouveau parti, ne récolte que 3,6% des suffrages exprimés. La marge d'erreur communiquée par l'institut SORA s'élève à 2%, en raison d'un nombre de bulletins par correspondance ayant doublé depuis le précédent scrutin en 2015, notamment à cause de la pandémie de coronavirus. La ville de Vienne est la capitale de l'Autriche mais aussi l'une des neuf régions (länder) du pays. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour renouveler le conseil municipal et les maires de 23 arrondissements. Les résultats définitifs seront communiqués lundi. (Belga)