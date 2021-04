Elise Mertens conserve sa 17e place dans un classement WTA inchangé

Elise Mertens a conservé la 17e place dans la hiérarchie mondiale du tennis féminin dans le classement publié lundi par la WTA. Aucun changement n'est intervenu cette semaine parmi le Top 20. L'Australienne Ashleigh Barty devance la Japonaise Naomi Osaka et la Roumaine Simona Halep.Mertens, 25 ans, n'a donc pas payé très cher sa défaite au 2e tour (1er match) à Charleston contre la Française Alizé Cornet (WTA 59) à l'occasion de ses débuts sur la terre battue cette année. La Limbourgeoise aura l'occasion de se reprendre cette semaine dans le tournoi WTA 250 d'Istanbul dont elle est la première tête de série. Elle débutera au premier tour contre l'Espagnole Lara Arruabarrena (WTA 181). Elle jouera aussi le double, là encore comme tête de série N.1, en compagnie de la Russe Veronika Kudermetova (WTA 26). Les autres Belges reculent pour la plupart. Si Alison Van Uytvanck, qui n'a plus joué depuis l'Open d'Australie en raison d'une blessure, est toujours 66e, Kirsten Flipkens est sur le point de quitter le Top 100, à la 99e place (-1). Greet Minnen est 119e (-1), Ysaline Bonaventure 131e (-1) et la jeune maman Yanina Wickmayer 193e (-2). (Belga)

