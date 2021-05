Si elle est bien rétablie de sa blessure à la cuisse, Elise Mertens (N.14) jouera contre la Russe Veronika Kudermetova, 28e mondiale, au premier tour du tournoi de tennis WTA 1000 de Rome, épreuve sur terre battue dotée de 1,835,490 d'euros qui débute lundi.Le tirage au sort a en effet réservé cette Russe de 24 ans pour la numéro 1 belge, blessée à la cuisse et contrainte à l'abandon mercredi en quarts de finale du tournoi de Madrid face à la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 7). Elise Mertens espère pouvoir tenir sa place dans la capitale italienne, elle qui sort d'une finale à Istanbul et d'une belle performance contre la Roumaine Simona Halep à Madrid, en 8es de finale. Elise Mertens avait d'ailleurs écarté Kudermetova en demi-finales à Istanbul portant son avantage sur la Russe à 4 victoires à 0 sur le circuit (1 en 2021, 2 en 2020 et une en 2016). Les deux joueuses étaient cependant associées en double avec à la clé le titre en Turquie. L'Australienne Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale, est tête de série numéro 1 du tournoi romain et figure dans la partie de tableau d'Elise Mertens qu'elle pourrait rencontrer dès les 8es de finale. (Belga)