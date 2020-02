Elise Mertens (WTA 22) a assuré sa place pour la 2e tour du tournoi de tennis WTA Premier 5 de Doha, dimanche au Qatar. La Limbourgeoise, qui est tenante du titre dans cette épreuve jouée sur surface dure et dont la dotation atteint la somme de 2.939.695 dollars, a aisément dominé la Chinoise Qiang Wang (WTA 28) en deux sets : 6-1 et 6-2 après une heure et quatre minutes de jeu.C'était le deuxième match entre Mertens et Wang en moins d'une semaine. Elles s'étaient affrontées à Dubaï lundi. Là encore, Mertens s'est imposée : 6-3, 6-0. Pour rejoindre les huitièmes de finale, la 16e tête de série devra se défaire de la résistance de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 31) ou de la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 32). Plus tard dans la journée, Alison Van Uytvanck (WTA 48) entrera également en action. Au premier tour, elle affrontera la Slovène Polona Hercog (WTA 43). Kirsten Flipkens (WTA 83) est la troisième Belge présente dans le tableau final. Sortie des qualifications, grâce à ses succès sur Ysaline Bonaventure et Greet Minnen, elle rencontrera l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 29). "Flipper" sera en action dimanche dans le double aux côtés de l'Américaine Bethanie Mattek-Sands. Elles seront opposées à Yastremska associée à sa compatriote Elina Svitolina. (Belga)