Emma Meesseman disputera la WNBA cet été avant d'aller aux Jeux Olympiques de Tokyo avec les Belgian Cats, a annoncé sa franchise lundi. L'intérieure flandrienne a signé pour une nouvelle saison en effet avec Washington Mystics qui l'avait draftée il y a près de 7 ans déjà, en 2013.Emma Meesseman, championne WNBA avec les Mystics l'été dernier - et Kim Mestdagh (contre Connecticut Sun), avait été élue MVP des Finals. Les nouvelles négociations entre le syndicats des joueuses, la ligue américaine WNBA et les franchises, ont abouti à une nouvelle convention qui s'étend jusqu'en 2027, très largement en faveur des joueuses qui voient leur salaire presque tripler pour les meilleures. Emma Meesseman, 26 ans, a aussi été désignée MVP du tournoi de qualification olympique d'Ostende dimanche où la Belgique a décroché son billet pour les Jeux Olympiques pour la première fois de l'histoire du basket féminin. La saison WNBA débute le 15 mai pour se poursuivre jusqu'au 11 juillet au moment de la trêve olympique. Le premier match de Washington Mystics aura lieu le 16 mai contre Los Angeles Sparks. Les JO auront lieu du 27 juillet au 9 août pour ce qui concerne le tournoi de basket à Tokyo, avec 12 pays. Le tirage au sort est prévu le 21 mars. La saison WNBA reprendra ensuite le 16 août pour se terminer avec la finale des playoffs au mois d'octobre. Emma Meesseman n'avait renoncé qu'une fois à sa saison WNBA, en 2018 pour se consacrer entièrement à la Coupe du monde avec les Belgian Cats qui avaient terminé 4e à Tenerife. Le Final Four de l'Euroligue est lui programmé du 17 au 19 avril. Emma Meessseman est trois fois championne d'Europe (2016, 2018, 2019) avec son club russe d'Ekaterinbourg. (Belga)