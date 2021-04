Emprisonnement de Navalny - Russie: 70 intellectuels lancent un appel à Poutine

Quelque 70 artistes, écrivains et acteurs, dont le prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch et Salman Rushdie, ont publié samedi un appel à Vladimir Poutine pour que des soins médicaux d'urgence soient prodigués à l'opposant Alexei Navalny, en grève de la faim dans sa prison.L'état de l'opposant au régime russe "se dégrade rapidement et exige des soins médicaux urgents", écrivent-ils dans une tribune publiée sur le site du journal le Monde. "Nous faisons appel à vous, Monsieur le Président, pour que M. Navalny reçoive immédiatement l'avis médical compétent et le traitement dont il a besoin d'urgence - et auquel il a droit comme tout citoyen russe". Parmi les signataires figurent notamment les prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch et J.M. Coetzee, les acteurs Jude Law et Vanessa Redgrave, ainsi que les écrivains J.K. Rowling, Arundhati Roy et Salman Rushdie. Le principal détracteur du Kremlin a cessé de s'alimenter le 31 mars pour protester contre ses mauvaises conditions de détention, accusant l'administration pénitentiaire de lui refuser l'accès à un médecin et des médicaments alors qu'il souffre d'une double hernie discale, selon ses avocats. Alexeï Navalny a survécu de justesse l'année dernière à un empoisonnement qui l'avait plongé dans le coma. Il a accusé le Kremlin et les services de sécurité russes d'en être responsables, ce qu'ils démentent. Revenu en janvier après cinq mois de convalescence en Allemagne, l'opposant avait été immédiatement arrêté et condamné à deux ans et demi de prison dans une ancienne affaire de fraude qu'il dénonce comme politique. "M. Navalny présente des signes cliniques d'un trouble neurologique sévère se traduisant par de constantes douleurs de dos et une perte des sensations dans la jambe et les bras", affirment les signataires dans leur texte. "Il souffre de plus d'une toux violente et d'une fièvre élevée". (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.