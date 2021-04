À partir du printemps 2022, un nouveau train de nuit devrait relier Bruxelles à Prague en passant par Amsterdam, Berlin et Dresde. Les voyageurs embarqueront en début de soirée à Bruxelles, pour arriver le matin suivant dans la capitale tchèque, ont annoncé mardi les initiateurs European Sleeper et RegioJet.Le mois dernier, deux particuliers néerlandais ont présenté leur initiative "European Sleeper", un train de nuit pour relier Amsterdam à Bruxelles. Les autres destinations et partenaire sont désormais connus: European Sleeper s'allie à RegioJet, une entreprise privée de trains et bus tchèque. "Le lancement de notre nouvelle liaison est prévue pour 2022", indiquent-ils dans un communiqué de presse. Au mois d'avril, si les plans sont respectés. La destination finale sera dans un sens comme dans l'autre atteinte en matinée, tandis que le train quittera le pays d'origine en début de soirée. À bord, il y aura des sièges normaux mais aussi des couchettes, et les voyageurs pourront bénéficier du wifi et de café. L'objectif est de débuter avec trois connexions par semaine, avant d'arriver à en proposer une chaque jour. Le tarif n'est pas encore arrêté, mais le but est bien de rester concurrentiel avec les vols. (Belga)