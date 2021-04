En 2022, les coupures d'eau pour le public précarisé seront interdites à Bruxelles

A partir de l'an prochain, les coupures d'eau aux usagers domestiques seront interdites en Région bruxelloise. Une intervention sociale dans le prix de l'eau sera également instaurée. Le gouvernement bruxellois a approuvé dans ce sens la révision des deux ordonnances régissant la fourniture de l'eau, a annoncé vendredi le ministre bruxellois de l'Environnement et de l'Energie, Alain Maron.D'après la Fondation Roi Baudouin, un ménage bruxellois sur quatre est confronté à la précarité hydrique. Face à ce constat et s'appuyant sur les travaux parlementaires réalisés sur le sujet, le ministre de l'Environnement a mis en place, dès le début de la législature, un groupe de travail réunissant Vivaqua, Brugel, Bruxelles Environnement et les acteurs de la lutte contre la pauvreté, l'endettement, et la précaritéì hydrique afin d'examiner les actions concrètes à mener pour diminuer drastiquement le nombre de coupures et de ménages qui ont des difficultés d'accès à l'eau. Concrètement, les principales mesures sociales inscrites dans le projet d'ordonnance sont l'interdiction de couper l'eau aux usagers domestiques -des mesures de prévention des impayés accompagneront cette future interdiction-; et l'octroi automatique d'une intervention sociale annuelle dans le prix de l'eau à tout ménage ayant le statut "BIM". Est aussi prévu, l'octroi d'un plan de paiement raisonnable à tous les ménages se trouvant en difficulté de paiement de leurs factures d'eau et le demandant. Le délai pour apurer la dette pourra s'étaler jusqu'à 18 mois. Par ailleurs, le gouvernement bruxellois a prévu que la mensualisation des factures par voie électronique devienne la norme pour les usagers domestiques comme pour les entreprises à partir du 1er janvier 2023. Seuls les usagers dont Vivaqua n'aura pas les coordonnées électroniques continueront alors de recevoir une facture trimestrielle par voie postale. Selon le ministre Maron (Ecolo), cette mesure, mise en avant par le groupe de travail "Précarité hydrique", permettra de réduire le nombre de non-paiement par les usagers en permettant de scinder la facture annuelle en plusieurs factures de plus petits montants. Enfin, le contenu de la facture sera également revu. Il fournira une série d'informations complémentaires, notamment sur l'intervention sociale, la possibilité de solliciter un plan de paiement raisonnable et/ou l'aide financière du Fonds social de l'eau, le tarif spécifique en cas de fuite, etc. Ces informations permettront à chaque usager de mieux connaître les services existants pour les aider. Selon le ministre Maron, en 2017, plus de 1.000 ménages bruxellois ont vu leur approvisionnement en eau coupé. "C'est inadmissible. Parmi tous les services essentiels, l'eau est celui dont on peut le moins se passer. La révision de l'ordonnance sur l'eau permettra d'empêcher les coupures aux ménages en incapacité de paiement, d'alléger le montant de la facture et les aidera à apurer leurs dettes", a-t-il commenté. Le projet d'ordonnance, adopté en première lecture par le gouvernement Vervoort sera soumis à l'avis des différents conseils consultatifs avant d'être présenté au Parlement, en vue d'une entrée en vigueur au début 2022. (Belga)

