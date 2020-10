En trois ans, le Fonds Reine Mathilde a soutenu 53 projets musicaux dans toute la Belgique dans le cadre de l'initiative "Music Connects", qui a bénéficié à plus de 4.000 jeunes. Lors d'un webinaire organisé mercredi, la reine Mathilde a souligné l'importance de "donner une voix aux jeunes" et de leur insuffler de la confiance en eux.Chorales, création d'albums, fabrication d'instruments de musique à partir de matériaux de récupération... Les 53 projets, "pour et par les jeunes", soutenus à hauteur de 9.000 euros maximum, étaient très divers. Le but de l'initiative est de faciliter les liens entre les jeunes, avec une attention particulière aux plus vulnérables, grâce au langage universel qu'est la musique. Un public parfois éloigné de la musique a ainsi pu être touché, comme des adolescents dans des institutions psychiatriques ou présentant un handicap. Après trois années d'activités, l'heure était à l'évaluation. Une étude a dès lors été menée auprès des bénéficiaires du soutien du Fonds Reine Mathilde. Il en ressort que Music Connects a permis aux jeunes de s'ouvrir, non seulement à la musique mais aussi à d'autres jeunes, issus d'autres horizons, et de découvrir de nouveaux répertoires et lieux culturels. Leurs compétences, musicales et sociales, se sont également développées grâce aux projets, qui leur ont permis aussi de s'épanouir. Music Connects a également profité aux organisations qui ont porté ces projets - associations musicales, de jeunesse, de lutte contre la pauvreté... Le but était de renforcer les actions de terrain et d'améliorer les pratiques du secteur. En effet, outre la somme parfois importante accordée, le Fonds Reine Mathilde offrait un accompagnement individualisé pour permettre aux participants d'évaluer leur impact sur les jeunes. Chaque année, les responsables des différents projets se rencontraient également, permettant un échange de bonnes pratiques. Pour Claire Krammer, du cabinet de conseil Meaningful Impact qui a réalisé l'évaluation, trois ingrédients clés expliquent le succès de Music Connects: l'implication des jeunes à tous les niveaux, la mise à disposition d'un cadre rassurant tout en leur laissant des responsabilités, et la capacité d'adaptation du projet face à des jeunes qui peuvent se révéler "imprévisibles". Le webinaire a également été l'occasion de révéler le clip vidéo de "Music Connects", une chanson en néerlandais et en français, réunissant 130 jeunes. (Belga)