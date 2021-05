Mercredi matin, le temps sera d'abord sec, gratifié de quelques éclaircies dans le centre et à l'est du pays. Dans la moitié ouest, la nébulosité sera rapidement abondante avec quelques averses. En cours d'après­ midi, celles-ci deviendront plus nombreuses et intenses, par endroits accompagnées d'orages, de grêle ou de fortes rafales de vent. A la Côte, le temps redeviendra plus sec et ensoleillé. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Ardenne et 16 degrés en Flandre, sous un vent modéré.En soirée, les averses (orageuses) s'évacueront vers l'Allemagne. Pendant la nuit, le temps deviendra calme et sec sous un ciel d'abord peu nuageux. Ensuite de la brume ou du brouillard pourront se former, essentiellement dans l'est du pays. Les minima se situeront entre 3 et 9 degrés. Jeudi, la journée débutera avec un peu de grisaille dans l'est. Ailleurs, on bénéficiera de belles éclaircies. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront avec éventuellement une faible averse isolée. L'après­ midi, le ciel sera couvert également mais le temps restera sec dans l'ensemble. Le thermomètre affichera de 12 à 17 degrés, sous un vent modéré de secteur sud­ ouest. (Belga)