Un franc soleil dispensera ses rayons au sud du pays tout au long de l'après-midi, annonce dimanche l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les champs nuageux essentiellement présents sur la moitié nord devraient progressivement se dissiper et laisser la place à des éclaircies de plus en plus larges. Ils pourront toutefois rester un peu plus nombreux sur les régions proches des frontières du nord. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés en Gaume, sous un vent modéré à assez fort au littoral.Ce soir, le temps sera d'abord serein avant de laisser place à quelques bancs de nuages. En cours de nuit, les minima pourront localement atteindre -4 degrés dans certaines vallées ardennaises, 1 degré sur le centre et 4 degrés au littoral. Le vent de nord-est sera d'abord modéré puis il faiblira sur une large partie centrale du pays. Lundi, nous bénéficierons encore d'un temps sec et ensoleillé. Quelques voiles d'altitude pourront toutefois gagner le nord du pays, dans l'après-midi. Le thermomètre affichera entre 9 et 15 degrés. Mardi, les voiles d'altitude seront plus nombreux, mais le soleil restera bien présent. Les maxima grimperont jusqu'à 16 degrés. (Belga)