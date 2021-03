Le sud du pays profitera encore de larges éclaircies ce lundi matin, avant l'arrivée de nuages sur toutes les régions. Le temps sera généralement sec, mais quelques gouttes ne seront pas exclues sur le nord-est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 3 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 7 ou 8 degrés en Flandre. Le vent sera généralement faible de direction variable, s'orientant entre l'ouest et le sud-ouest le long du littoral.Lundi soir et pendant la nuit, des pluies, généralement peu importantes, se propageront sur le pays à partir du nord, et quelques chutes de neige pourront se produire en fin de nuit sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les températures redescendront entre -2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 4 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible de direction variable, devenant ensuite faible à modéré de sud-ouest. Mardi, le ciel deviendra plus variable avec la possibilité de l'une ou l'autre averse. Le thermomètre affichera entre 2 et 9 degrés, en allant des hauts plateaux de l'Ardenne vers le littoral. A partir de mercredi, le temps sera venteux et relativement doux avec de fréquents passages pluvieux. (Belga)