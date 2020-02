La Belgique n'atteindra pas la part de 13% d'énergies renouvelables consommées en 2020, prévue par les objectifs européens en matière d'énergie et de lutte contre le changement climatique, rapportent Le Soir et De Morgen jeudi, sur base d'informations d'Ecolo-Groen. Selon un rapport du SPF Economie consulté par les Verts, la ministre de l'Energie Marie-Christine Marghem a en effet tenu compte dans ses prévisions 2020 de l'usage de trois parc éoliens offshore qui ne seront en réalité complètement opérationnels qu'en 2021.Si l'on enlève des calculs ces trois parcs éoliens, il manquerait 1.500 GWh d'énergie verte pour parvenir aux objectifs fixés pour 2020. Ce qui correspond à la consommation moyenne en électricité de 425.000 familles. Si le député Ecolo Samuel Cogolati fustige dans les pages du Soir "une grosse erreur de calcul" de la part de la ministre fédérale de l'Energie, on refuse au cabinet Marghem de parler de fautes du fédéral, précise De Morgen. "A ma connaissance, il n'y a pas encore eu d'amendes pour ce genre de choses", précise sa porte-parole auprès du journal flamand à propos du non-respect des objectifs d'énergies renouvelables. (Belga)