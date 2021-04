Entre 2018 et 2020, 18.000 mineurs étrangers ont disparu en Europe (PRESS) -

Entre 2018 et 2020, 18.292 mineurs non-accompagnés ont disparu en Europe, rapportent dimanche Knack et De Standaard sur base d'une enquête du consortium journalistique Lost in Europe.Ces chiffres sont toutefois sous-estimés, certains pays, comme la France ou la Roumanie, n'enregistrant pas ces disparitions. En Belgique, Fedasil a comptabilisé 2.642 disparitions, dont 978 en 2018, 1.072 en 2019 et 583 en 2020. La baisse sensible constatée l'an passé découle de la pandémie de coronavirus qui a eu "un impact négatif sur l'enregistrement de ces groupes cibles et donc sur les disparitions", explique Lies Gilis, porte-parole de Fedasil. Selon cette dernière, 14 des 583 disparitions de 2020 sont considérées comme inquiétantes. les autres concernent des jeunes qui ne se sont pas présentés dans les centres d'accueils ou qui les ont quittés spontanément. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.