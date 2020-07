Le président français Emmanuel Macron s'exprimera de l'Elysée mardi 14 juillet, à l'occasion de la fête nationale de l'Hexagone, dans le cadre d'un entretien télévisé diffusé en direct sur France 2 et TF1, a indiqué samedi le groupe France Télévisions.Le chef de l'État répondra aux questions de Léa Salamé (France 2, France Inter) et de Gilles Bouleau (TF1) lors de cet entretien qui débutera à 13h10. Il devrait durer 45 minutes, a précisé l'Elysée à l'AFP. Cette interview sera diffusée en direct sur France 2 et sur TF1, et simultanément sur Franceinfo, LCI et TV5Monde. L'entourage du président avait déjà annoncé qu'il s'exprimerait le jour de la fête nationale, "probablement dans le cadre d'un entretien à la télévision", renouant avec une tradition présidentielle qu'il avait supprimée. Cet entretien sera l'occasion de préciser les grandes lignes de sa politique, à deux ans de la présidentielle de 2022, et de revenir sur la crise sanitaire liée au Covid-19 et ses conséquences sur le pays. Le nouveau Premier ministre Jean Castex fera sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, le lendemain, le 15 juillet. (Belga)