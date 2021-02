Equateur: au moins 50 morts lors de mutineries dans trois prisons

Au moins 50 prisonniers sont morts dans des mutineries qui ont éclaté mardi dans trois prisons d'Equateur, a annoncé la police."Pour l'heure, la police criminelle rapporte 50 morts parmi les personnes privées de liberté" lors de troubles survenus dans trois prisons dans le port de Gayaquil (sud-ouest) et les villes andines de Cuenca et Latacunga (sud), a indiqué la police sur Twitter. Le président équatorien Lenin Moreno a accusé des "organisations criminelles" d'être derrière ces mutineries qui ont éclaté de manière simultanée. Les autorités "agissent pour reprendre le contrôle des prisons", a ajouté le chef de l'Etat sur Twitter. Selon le parquet, des "affrontements entre bandes criminelles" ont également fait plusieurs blessés. "Face à l'action concertée d'organisations criminelles pour provoquer des violences dans les centres pénitentiaires du pays (...) nous menons des actions pour reprendre le contrôle" des lieux, a indiqué également sur Twitter le ministre de l'Intérieur, Patricio Pazmiño. En décembre, des mutineries dans différentes prisons à la suite de rivalités entre organisations criminelles, notamment des narcotrafiquants, avaient fait onze morts et sept blessés parmi les détenus. Au total sur l'année 2020, la violence entre détenus a provoqué la morts de 51 prisonniers. Depuis le début de l'année, avant les troubles de mardi, trois prisonniers étaient déjà décédés lors de violences, selon les données de la police. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.