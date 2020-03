L'AZ Alkmaar a remporté un match crucial dans la course au titre en s'imposant 0-2 sur le terrain de l'Ajax Amsterdam dimanche lors de la 25e journée d'Eredivisie. Les Ajacides et leur adversaire du soir se partagent la tête avec 53 points.Une relance hasardeuse de Daley Blind a offert sur un plateau le but d'ouverture aux visiteurs, signé Myron Boadu dès la quatrième minute. Oussama Idrissi a vu son premier goal refusé pour une main (63e) mais l'attaquant marocain a finalement bel et bien fait le break. A la réception d'une très longue passe de son défenseur Teun Koopmeiners, Idrissi a lobbé Andre Onana pour sceller la victoire des siens (0-2, 74e). Blessé, Stijn Wuytens n'était pas sur la feuille de match du côté de l'AZ. Dans l'après-midi, l'autre match au sommet entre le PSV Eindhoven et Feyenoord s'est terminé sur un partage (1-1). Les Rotterdamois ont ouvert le score grâce à une tête de leur défenseur brésilien Botteghin sur corner (0-1, 33e) mais Cody Gakpo a égalisé d'une belle frappe croisée d'un angle fermé (1-1, 47e). Feyenoord et le PSV, troisième et quatrième avec respectivement 47 et 46 points, restent à la lutte pour la troisième place, synonyme de qualification directe pour la phase de groupes de l'Europa League. (Belga)