Escroquerie dans le milieu des gens du voyage - Le parquet fédéral demande le renvoi en correctionnelle de 80 personnes

Le parquet fédéral a demandé, jeudi matin devant la chambre du conseil de Bruxelles, le renvoi en correctionnelle de 80 inculpés dans le dossier relatif à une gigantesque escroquerie autour de la vente de véhicules d'occasion. Cette enquête avait mobilisé, en mai 2019, d'importants moyens policiers pour mener simultanément des dizaines de perquisitions, essentiellement au sein de la communauté des gens du voyage.La principale prévention, retenue à charge des inculpés par le parquet fédéral, est l'escroquerie. Ce sont 504 faits de ce type qui ont été recensés. Le parquet fédéral souhaite aussi poursuivre des inculpés pour tentative d'escroquerie, extorsion, organisation criminelle, faux, blanchiment, recel, rébellion armée, corruption, accès non autorisé à des systèmes informatiques et rétention d'information mais aussi pour des infractions économiques et des infractions sur les armes, sur une période allant de 2014 à mai 2019. Le dossier concerne une organisation criminelle responsable d'escroqueries via l'achat de véhicules d'occasion et dont les principales victimes sont les vendeurs, des particuliers qui mettaient en vente leurs véhicules via des annonces postées sur des sites web spécialisés. De prétendus acheteurs répondaient aux annonces. De faux virements étaient ensuite effectués devant le vendeur, à qui était montrée sur un téléphone ou sur une tablette une fausse confirmation d'envoi de virement bancaire. Puis le véhicule ainsi "acheté" était rapidement exporté vers l'étranger. Les audiences devant la chambre du conseil se poursuivront vendredi et mardi. (Belga)

