Est de la RDC: au moins 21 civils tués dans un nouveau massacre des ADF

Au moins vingt et un civils ont été tués de manière "sauvage" dans un nouveau massacre attribué aux combattants du groupe armé Forces démocratiques alliées (ADF) dans le secteur de Rwenzori dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris mardi de sources onusienne et locales."L'ennemi serait venu vers la rivière Kabembeu, le bilan provisoire fait état de 21 civils tués" de manière "sauvage" à Mwenda dans la province du Nord, a déclaré à l'AFP une source de la Mission de l'ONU en RDC (Monusco). "Les ADF ont tué, nous venons de perdre vingt-deux personnes (...) dont dix femmes", a dit de son côté Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.