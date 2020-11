Etats-Unis: Les républicains à une voix de la majorité au Sénat

Le parti républicain du président Donald Trump a conservé un siège supplémentaire mercredi au Sénat américain, avec une victoire en Alaska, qui le place à une voix de la majorité à la chambre haute du Congrès.Le candidat sortant Dan Sullivan a été facilement réélu, avec plus de 57% des voix, selon les projections des chaînes de télévision CNN et NBC. Sa victoire confirme la bonne performance du parti républicain dans les élections au Congrès, qui se tenaient le 3 novembre en même temps que la présidentielle qui a vu la victoire du démocrate Joe Biden. Les républicains comptent désormais 50 sièges, contre 48 aux démocrates dans cette chambre qui en compte 100. Deux sièges sont encore à pourvoir qui se joueront dans une double-élection partielle le 5 janvier dans l'Etat conservateur de Géorgie. Il faudrait alors que les démocrates remportent ces deux sièges pour rattraper les républicains et offrir plus de marges de manoeuvre à Joe Biden pour mettre en oeuvre sa politique. Car ce serait alors la voix de la vice-présidente Kamala Harris qui départagerait les votes en cas d'égalité 50-50. Aucune loi ne peut être adoptée aux Etats-Unis sans la chambre haute, qui a aussi le pouvoir d'approuver les nominations du président: ses ministres, ses ambassadeurs, et les juges, notamment à la Cour suprême. Si le Sénat restait républicain, Joe Biden, qui y a siégé pendant 36 ans, devrait mettre en oeuvre ses talents de dialogue et de négociateur. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.