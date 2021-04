La Fédération espagnole de football (RFEF) a jugé mercredi "irréalisable" l'objectif de 13.000 spectateurs pour les matchs de l'Euro au stade San Mamés de Bilbao en raison des restrictions imposées par la région basque face à la pandémie.Bilbao, l'une des douze villes hôtes de l'Euro (11 juin-11 juillet), a affirmé à l'UEFA qu'elle pourrait accueillir jusqu'à 13.000 spectateurs (25% de la capacité d'accueil totale) au stade San Mamés si les conditions sanitaires sont réunies, d'après le journal espagnol Marca mercredi. Mais "la RFEF considère qu'il est irréalisable qu'il y ait des spectateurs à Bilbao (nord) en raison des conditions sanitaires fixées par le gouvernement basque", a indiqué l'instance mercredi dans un communiqué. "L'obligation de faire vacciner 60% de la population au Pays basque et dans le reste de l'Espagne avant le 14 juin, ou un chiffre qui ne dépasse pas 2% des lits occupés par le Covid (en soins intensifs) pour la date des matchs, sont des objectifs impossibles à atteindre et conduiront, par conséquent, à l'absence de public", a ajouté la RFEF. Le stade San Mamés (53.289 places) doit accueillir quatre matches: les rencontres de la phase de poule de la sélection d'Espagne contre la Suède (14 juin), la Pologne (19 juin) et la Slovaquie (23 juin), ainsi qu'un huitième de finale (le 27 juin). L'UEFA a annoncé mercredi qu'elle prolongeait jusqu'au 28 avril le délai accordé aux 12 villes qui accueilleront des matches du prochain championnat d'Europe pour présenter un plan d'accueil du public dans les stades. L'objectif de l'UEFA est d'avoir des spectateurs dans tous les sites pour le championnat d'Europe, qui a été reporté d'un an en 2020 à cause de la pandémie. (Belga)