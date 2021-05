La Finlande, adversaire de la Belgique en phase de groupes de l'Euro ne s'est pas montrée sous son meilleur jour samedi à l'occasion de son premier match de préparation avant son premier tournoi majeur. Les 'Hiboux Grands-Ducs' se sont inclinés 0-2 devant la Suède, samedi à Solna.Les 'Blågult' ont pris les commandes du match à la 23e minute grâce à un but de Robin Quaison, joueur de Mayence. Rarement inquiétée, l'équipe de Janne Andersson a ajouté un but sur penalty, converti par le capitaine Sebastian Larsson (58e). Attaquant vedette finlandais, Teemu Pukki n'était pas sur la feuille de match. Le joueur de Norwich City souffre d'une blessure à la cheville. Les Finlandais disputeront un second match de préparation contre l'Estonie le 4 juin. Dans le groupe B du rendez-vous continental, ils défieront le Danemark à Copenhague le 12 juin avant d'affronter la Russie (16/06) et la Belgique (21/06) à Saint-Pétersbourg. C'est la première participation à un Euro pour la Finlande. La Suède affrontera encore l'Arménie le 5 juin avant de débuter son Euro contre l'Espagne à Séville le 14 juin. Les Suédois affronteront ensuite la Slovaquie (18/06) et la Pologne (23/06) dans le groupe E. (Belga)