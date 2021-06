La présence de Karim Benzema, victime d'un choc à la jambe droite mardi, "n'est pas remise en cause" pour le premier match de l'équipe de France à l'Euro, mardi à Munich contre l'Allemagne, a fait savoir mercredi la Fédération.L'attaquant du Real Madrid "souffre d'une béquille" et n'a pas pris part à l'entraînement de mercredi soir, a indiqué l'encadrement des Bleus. "Il est resté aux soins mais sa participation au match contre l'Allemagne n'est pas remise en cause", a-t-il été précisé. Titulaire contre la Bulgarie (3-0) mardi au Stade de France, Benzema est sorti sur blessure avant la pause après un choc au-dessus du genou droit, ce qui a suscité des doutes sur sa disponibilité en ouverture du Championnat d'Europe. Gêné ces derniers jours à une cheville, le milieu de la Juventus Turin Adrien Rabiot a lui "repris l'entraînement collectif" mercredi. Egalement laissé en tribune mardi, l'ailier du Bayern Kingsley Coman a "couru avec les kinés et le préparateur physique", selon la même source. Les remplaçants ont pour leur part réalisé une session d'entraînement classique, à huis clos depuis Clairefontaine. (Belga)