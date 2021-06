Tenant du titre, le Portugal a réussi sa répétition générale avant le championnat d'Europe de football qui débute vendredi. Les Portugais ont pris la mesure d'Israël lors de leur dernière rencontre de préparation mercredi à Lisbonne.Au stade José Alvalade du Sporting, Bruno Fernandes (42e) et Cristiano Ronaldo (44e) ont permis au Portugal de mener 2 à 0 à la pause. Joao Cancelo (86e) et Bruno Fernandes encore (90e+1) ont doublé l'écart (4-0). Le Portugal avait partagé l'enjeu (0-0) contre le Portugal vendredi dernier. Les champions d'Europe en titre figurent dans une poule avec la France, l'Allemagne et la Hongrie. (Belga)