Après sa victoire, avec la manière sur la Lituanie vendredi (86-65) en ouverture des qualifications pour l'Euro 2021 de basket (messieurs), la Belgique visera un deux sur deux lundi en affrontant le Danemark à Copenhague (18h15).Malgré les nombreuses absences, les hommes de Dario Gjergja ont fait impression à Mons face aux Lituaniens avec notamment 21 points pour Retin Obasohan et 18 pour Jonathan Tabu. Plusieurs joueurs belges sont soit blessés, soit retenus par leur club en Euroligue, comme Sam Van Rossom, Jean Salumu, Hans Vanwijn, Vrenz Bleijenbergh ou Ismaël Bako, alors que Manu Lecomte s'était sérieusement blessé au pied lundi dernier à l'entraînement. "La victoire sur la Lituanie était belle mais ne sera synonyme de plus-value que si nous confirmons au Danemark", a commenté le sélectionneur national de la Belgique cité par la fédération belge dimanche. "Ce ne sera certainement pas simple. Les Danois ne se sont inclinés que de quatre petits points en République Tchèque et je m'attends à une opposition féroce. Ils réalisent également que cette rencontre risque bien d'être cruciale pour eux s'ils veulent aller à l'Euro". Le Danemark est coaché par l'Israélien Erez Bittman que l'on aura vu à Optima Gand au début de la saison 2010-2011, jusqu'en janvier. Les 3.000 places du Farum Arena de Copenhague ont été vendues. L'autre match du groupe des Belges avait vu vendredi la République Tchèque, déjà qualifiée pour l'Euro, s'imposer de quatre unités face au Danemark (75-71) avec notamment 20 points, 8 rebonds, 4 assists de Gabriel Lundberg, le meneur danois de Tenerife. Au classement du groupe C, la Belgique occupe la première place du groupe devant la République Tchèque, le Danemark et la Lituanie. Lundi aussi (18h30), la Lituanie tentera de se racheter face à la Tchéquie. Mis à part la République Tchèque qui est déjà qualifiée, deux des trois autres équipes de ce groupe décrocheront leur ticket pour l'Euro de basket. Outre la République tchèque, la Géorgie, l'Italie et l'Allemagne seront les pays hôtes de l'Euro 2021. La prochaine fenêtre est prévue en novembre prochain avec des duels en Tchéquie le 26 et en Lituanie le 29. La troisième fenêtre internationale vers les Belgian Lions recevoir le Danemark le 19 février et la Tchéquie le 22 février. (Belga)