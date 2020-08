Mercredi, Giacomo Nizzolo, 31 ans, a finalisé le travail préparatoire que l'équipe italienne avait fait pour lui lors l'Euro de cyclisme sur route à Plouay, en France. L'Italien a ainsi succédé à son compatriote Elia Viviani au palmarès de l'épreuve."C'était tout juste avec Démare. J'ai déjà perdu cette course d'un rien il y a quelques années et cette fois, je la gagne avec un écart minime. Et j'en suis très heureux. C'est un moment magique. J'ai raté des victoires comme celle-ci dans mon palmarès", a déclaré Nizzolo, 31 ans. La sélection italienne a toujours gardé son emprise sur la course. Davide Ballerini, qui a été battu par Nizzolo au championnat d'Italie dimanche, a emmené le sprint. "L'équipe a travaillé parfaitement toute la journée. C'était une course tendue sur un parcours nerveux. Notre plan était le suivant: si tout est encore groupé dans le dernier tour, alors nous miserions sur le sprint. Et nous l'avons fait parfaitement. Avec un train comme ça, je ne pouvais pas perdre. Je suis tellement fier de cette équipe." Samedi, Nizzolo sera au départ du Tour. "Ce sera amusant avec ce maillot. J'y vais pour gagner une étape. Ou plus, qui sait? Je vis la meilleure saison de ma carrière". Au début de l'année, Nizzolo avait remporté des victoires d'étapes à Paris-Nice et au Tour Down Under, des rendez-vous WorldTour. (Belga)