Eli Iserbyt a remporté le titre de champion d'Europe lors de la course élites messieurs championnats d'Europe de cyclo-cross dimanche à Rosmalen aux Pays-Bas. Le Flandrien a devancé Michael Vanthourenhout de 16 secondes et le Néerlandais Lars van der Haar de 22 secondes qui remportent respectivement la médaille d'argent et de bronze. Iserbyt succède à Mathieu van der Poel au palmarès des championnats d'Europe.Dès le départ, la Belgique prenait les commandes de la course avec Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck et Eli Iserbyt, le grand favori en l'absence de Wout van Aert et Mathieu van der Poel, aux quatre premières places. Dans le troisième tour, Iserbyt, vainqueur du cross du Koppenberg samedi dernier, s'isolait en tête avec Vanthourenhout. Derrière, le Néerlandais Lars van der Haar, l'Espagnol Felipe Orts Lloret et Toon Aerts tentaient de revenir sur le duo de tête. Dans le huitième et avant-dernier tour, Iserbyt plaçait une accélération pour s'isoler en tête. Le coureur de Pauwels Sauzen-Bingoal poursuivait son effort en solitaire pour remporter son premier titre de champion d'Europe chez les seniors après sa deuxième place en 2019 derrière Mathieu van der Poel. Michael Vanthourenhout apporte une deuxième médaille à la Belgique en décrochant l'argent. Le Néerlandais Lars van der Haar s'empare de la médaille de bronze. Laurens Sweeck et Toon Aerts complètent un top 5 aux accents noir-jaune-rouge. (Belga)