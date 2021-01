Bart Swings s'attribue un score insuffisant après la première journée de l'Euro de patinage de vitesse toutes distances, samedi, à Heerenveen. Le vice-champion olympique du départ groupé a passé une mauvaise nuit et n'a pas su patiner de manière détendue.Swings ne pouvait donner de raison pour sa nuit de sommeil trop courte. "J'ai patiné de manière stable et sans trop de déchets, mais c'était juste trop lent", a résumé le Belge en zone mixte. Swings était impressionné par le Néerlandais Patrick Roest, solide leader du général après avoir dominé le 5.000m en 6:10.25. "Il a déjà souvent patiné en 6:10 bien sûr, mais un tel chrono dans les premiers tours, c'est quelque chose." Swings occupe à mi-parcours la cinquième place. Son retard sur Roest (4.5) est probablement trop important, celui sur le Norvégien Sverre Lunde Pedersen (deux secondes) également. Mais avec le 1.500 et le 10.000m au programme dimanche, il peut espérer refaire la seconde et 42 centièmes qui le sépare du Néerlandias Marcel Bosker, troisième. "J'espère dans tous les cas pouvoir patiner de manière plus détendue." (Belga)