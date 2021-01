Mathias Vosté a fini 8e de l'Euro de patinage de vitesse pour les sprinteurs, dimanche, à Heerenveen. Le Brugeois a conclu en beauté les deux jours de compétition, réalisant le deuxième temps du 1.000 mètres, la dernière épreuve en 1:08.78.Avant cela, Vosté avait signé le 11e temps du 500 mètres. Samedi, il avait dû se contenter des 16e et 9e chronos sur les premiers 500 mètres et 1.000 mètres au programme à Heerenveen. Il finit ainsi 8e, à 4.82 du vainqueur, le Néerlandais Thomas Krol. Hein Otterspeer, deuxième à 1.38, a assuré un doublé néerlandais. L'Allemand Joel Dufter (+1.63) a complété le podium. Chez les dames, Stien Vanhoutte s'est classée 13e après une 14e place sur 500 mètres (39.40) et une 15e sur 1.000 mètres (1:20.80). Avec un total de 158.925, elle améliore son record national dans cette épreuve multiple, qui était de 159.385 en février 2020. La Néerlandaise Jutta Leerdam a été titrée, devant la Russe Angelina Golikova (+0.94) et la Néerlandaise Femke Kok (+0.97). (Belga)