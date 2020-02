Le Waterloo Ducks a réussi son objectif de remonter en division A de la Coupe d'Europe des clubs champions féminins de hockey en salle. Le club waterlootois a en effet battu l'équipe suisse de Wettingen par 2 buts à 0 (mi-temps: 1-0) dans son premier des deux matchs de classement pour la montée à l'Euro Hockey Indoor Trophy dames de hockey en salle (division B), samedi soir, à Siauliai, en Lituanie. Les championnes de Belgique en titre sont ainsi assurées de terminer à l'une des deux premières places du tournoi donnant accès au top 8 européen des clubs.Les Brabançonnes, très défensives face aux Suissesses qui comme elles avaient terminé en tête de leur groupe au terme du 1er tour, ont pris le dessus sur leur adversaire grâce à deux buts de Vanessa Blockmans. Le premier sur un stroke que l'on peut qualifier de 'cadeau' consécutif à leur premier pc (20e). Le deuxième sur une contre-attaque en fin de partie alors que les championnes helvètes avaient retiré leur gardienne (39e). Le Watdu avait terminé à la première place de son groupe B samedi matin en prenant la mesure 7-6 des Françaises de Douai dans un match qui ne comptait plus que pour l'honneur, puisque les Belges étaient assurées de jouer pour la montée et le club nordiste pour la descente. Samedi soir dans son premier match de la poule D, les joueuses de Louise Cavenaile conservaient leur résultat victorieux de poule 5-2 contre les Tchèques de Prague, qui les ont accompagnées dans ce nouveau groupe pour la promotion. Avec 10 points dans son tour final, le Waterloo Ducks est à présent sûr de terminer à l'une des deux premières places du tournoi, permettant à la Belgique de retrouver la saison prochaine la Champions Cup, soit la D1 européenne. Wettingen (6 pts) et le Slavia Prague (5) se disputeront dimanche le deuxième ticket pour la division A, tandis que les Waterlootoises tenteront contre les Turques de Gaziantep de confirmer leur première place finale du tournoi. Le Waterloo Ducks, qui défendra à nouveau la Belgique en 2021, avait quitté l'élite en se classant 8e et dernière de l'Euro Cup (la division A), l'an dernier à Hambourg. . (Belga)