L'Allemagne s'est imposée 1-0 face à la Bosnie-Herzégovine, grâce à un but de l'attaquant d'Anderlecht Lukas Nmecha (29e), mardi, en qualification à l'Euro espoirs de football. Les Allemands détrônent ainsi la Belgique, battue 1-0 en Moldavie, en tête du groupe 9.Avec 13 points, les Diablotins sont dépassés par l'Allemagne (15 points). Lors de la dernière journée, la Belgique se déplacera en Bosnie-Herzégovine. Les neuf vainqueurs de groupe et les cinq meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour la phase de groupes de l'Euro, qui se disputera du 24 au 31 mars 2021 en Hongrie et Slovénie. Le tour final à élimination directe se déroulera dans un second temps, du 31 mai au 6 juin 2021. (Belga)