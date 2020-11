Résultats des finales des barrages de qualification à l'Euro 2020 de football, jouées jeudi:Géorgie - Macédoine du Nord 0-1 but: Macédoine du Nord: Pandev (56e) (La Macédoine du Nord jouera dans le groupe C avec Pays-Bas, Ukraine et Autriche) Serbie - Ecosse 1-1 a.p. (4-5 tirs au but) buts: Serbie: Jovic (90e) Ecosse: Christie (52e) (L'Ecosse sera opposé dans le groupe D à l'Angleterre, la Croatie et à la République tchèque) Irlande du Nord - Slovaquie 1-2 a.p. buts: Irlande du Nord: Skriniar (88e, csc) Slovaquie: Kucka (17e), Duris (110e) (La Slovaquie jouera dans le groupe E avec l'Espagne, la Suède et la Pologne) Hongrie - Islande 2-1 buts: Hongrie: Nego (88e), Szoboszlai (90e+2) Islande: Sigurdsson (11e) (La Hongrie jouera dans le groupe F avec le Portugal, la France et l'Allemagne) . (Belga)