Les Castors Braine se sont inclinés 82-64 face à Saint-Amand-les-Eaux pour son premier match de poule de l'EuroCoupe FIBA de basket féminin mardi dans une bulle organisée à Valence.Après un premier quart-temps disputé et bouclé sur le score de 19-18 pour les Françaises, Braine allait voir son adversaire prendre onze points d'avance au repos (45-34). L'écart grimpait à 15 points à la fin du 3e quart-temps (65-50) et les Brabançonnes wallonnes s'inclinaient finalement de 18 unités (82-64). La joueuse de Saint-Amand Assitan Koné termine meilleure marqueuse de la rencontre avec 17 points. Côté brainois, Kayla Alexander a inscrit 15 points et Maxuella Lisowa en a ajouté 14. Dans l'autre match du groupe, Wavre Sainte-Catherine s'est lourdement incliné 82-42 face à Valence. Les Espagnoles affronteront les Castors mercredi à 19h00 tandis que les Malinoises seront opposés à Saint-Amand-les-Eaux (16h00). Vendredi, les deux formations belges s'affronteront à 12h00 lors de la dernière journée. Chaque groupe est composé de quatre équipes qui s'affrontent sur un seul lieu en un match. Les deux premiers sont qualifiés pour les 8es de finale. (Belga)