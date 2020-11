Les Italiens de la Virtus Segafredo Bologne se sont imposés mercredi soir (83-89) en déplacement en Russie, au Lokomotiv Kuban Krasnodar, en match de la 7e journée du Groupe C de l'Eurocoupe de basket. Anvers est actuellement dernier de ce groupe.Si la rencontre entre Anvers et les Espagnols d'Andorre a été reportée à cause de cas de Covid-19 chez les Espagnols, un autre match s'est tenu au sein du groupe C de cette Eurocoupe ce mercredi. Et la confrontation au sommet entre les Russes du Lokomotiv Kuban Krasnodar et les Italiens de la Virtus Bologne a tenu toutes ses promesses. Dans un premier temps, ce sont les visiteurs qui prenaient les commandes du match (22-27) grâce à un excellent Milos Teodosic (29 points et 5 passes). Les deux formations faisaient ensuite jeu égal au deuxième quart (22-22) avant que les Russes, via Kevin Hersey (21 points), ne repassent devant (68-65) grâce à un troisième quart-temps remporté 24-16. Les dix dernières minutes étaient particulièrement tendues mais finalement, ce sont bien les visiteurs qui repartent avec une nouvelle victoire (83-89), la sixième en autant de rencontres dans le groupe C. Au classement, derrière les Italiens, on retrouve les Russes de Krasnodar (5 victoires et 2 défaites), les Français de Monaco (3 victoires et 2 défaites), les Espagnols d'Andorre (2 victoires et 3 défaites), les Lituaniens de Lietkabelis (1 victoire et 4 défaites) et les Giants d'Anvers (aucune victoire pour 6 défaites). Le prochain match des Anversois est prévu à domicile mardi prochain face aux Français de Monaco. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe (composé de six équipes) seront qualifiées pour le deuxième tour de l'Eurocoupe de basket. (Belga)