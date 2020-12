Après huit revers de rang, les Giants d'Anvers ont empoché leur première victoire de la saison en Eurocoupe en s'imposant mercredi soir à domicile face aux Lituaniens de Lietkabelis (86-77) pour le compte de la 9e journée de cette compétition continentale.Les Giants ont donc enfin débloqué leur compteur. En début de match, les deux équipes ont fait jeu égal (16-16) avant que les Anversois n'accélèrent. Très bon, Kenneth Smith (23 points et 5 passes) a imprimé le rythme à la rencontre et a permis aux Anversois de se détacher avant de rejoindre les vestiaires (43-37). Après la pause, les visiteurs se sont appuyés sur Kyle Vinales (18 points) pour réduire petit à petit l'écart au marquoir (61-58 à la fin du 3e acte). La tension a encore grimpé d'un cran quand les Lituaniens sont revenus à une petite unité (78-77) à moins d'une minute de la fin du match. Finalement, les joueurs de Christophe Beghin, le coach des Giants, n'ont pas flanché sur la ligne des lancers francs pour s'offrir cette première victoire de la saison en coupe d'Europe (86-77). Mercredi prochain, les Giants termineront leur saison européenne par un déplacement en Italie pour y affronter la Virtus Segafredo Bologne pour le compte de la 10e journée. Déjà éliminés, les Anversois sont derniers de leur groupe avec un bilan d'une victoire pour huit défaites. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe, composé de six formations, seront qualifiées pour le deuxième tour de la compétition. (Belga)